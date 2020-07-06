Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маяковского в Минске, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь сообщила, что, по предварительной информации, водитель троллейбуса ехал по улице Маяковского со стороны улицы Аранской в направлении улицы Денисовской. При этом на регулируемом пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Маяковского и Надеждинской троллейбус наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения общественного транспорта на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии велосипедист получил травмы. В произошедшем разбираются сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Троллейбус сбил велосипедиста в Минске
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