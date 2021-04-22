Семь лет подряд «Белпочта» проводит конкурс среди журналистов со всей республики, которые пишут на почтовую тематику, а также популяризируют роль почты в социально-экономическом развитии страны.
В 2020 году конкурс был приурочен к празднованию 25-летия Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». Организаторы конкурса признались, поступило 67 заявок от конкурсантов, а главными героями творческих работ в большинстве своем были почтальоны, водители, операторы, курьеры, сортировщики – все те, для кого почта стала важной частью жизни. Интерес журналистов, судя по публикациям, был прикован и к IT-новинкам, например устройству «мобильный почтальон». В призеры прошли и работы, приуроченные к юбилею национального оператора почтовой связи. Например, в группе «Телевизионные и радиовещательные СМИ» победила автор телесюжета об открытии почтового салона на Главпочтамте в Минске.
– В своих материалах вы интересно, познавательно и искренне рассказывали читателям, зрителям и слушателям о важнейших событиях, новинках и достижениях нашего предприятия, о профессионалах дела. Я искренне благодарю вас за это, – обратился к журналистам заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Белпочты» Андрей Важник. – Порой работа, которую делают сотрудники нашего предприятия, остается незаметной для клиентов. Но именно вы доносите информацию, которая дает возможность быть в курсе наших новых проектов, событий и услуг, помогаете формировать положительный имидж белорусской почты.
Призовые места в ежегодном конкурсе в группе «Республиканские печатные СМИ и интернет-сайты» заняли три журналиста издательского дома «Беларусь сегодня». Первого места удостоилась Христина Глушко. Публикации Юлии Демешко и Натальи Остапчук заняли третье место.
Фото пресс-службы «Белпочты»
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Три журналиста издательского дома «Беларусь сегодня» награждены дипломами за лучшие материалы о почте
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