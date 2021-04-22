Три журналиста издательского дома «Беларусь сегодня» награждены дипломами за лучшие материалы о почте

В 2020 году конкурс был приурочен к празднованию 25-летия Республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта». Организаторы конкурса признались, поступило 67 заявок от конкурсантов, а главными героями творческих работ в большинстве своем были почтальоны, водители, операторы, курьеры, сортировщики – все те, для кого почта стала важной частью жизни. Интерес журналистов, судя по публикациям, был прикован и к IT-новинкам, например устройству «мобильный почтальон». В призеры прошли и работы, приуроченные к юбилею национального оператора почтовой связи. Например, в группе «Телевизионные и радиовещательные СМИ» победила автор телесюжета об открытии почтового салона на Главпочтамте в Минске., – обратился к журналистам заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Белпочты» Андрей Важник.Призовые места в ежегодном конкурсе в группе «Республиканские печатные СМИ и интернет-сайты» заняли три журналиста издательского дома «Беларусь сегодня». Первого места удостоилась Христина Глушко. Публикации Юлии Демешко и Натальи Остапчук заняли третье место.Фото пресс-службы «Белпочты»