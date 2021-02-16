Три тысячи звонков бизнесмену: продолжается слушание по делу банкира Кармызова

Сегодня в суде Октябрьского района Могилева бизнесмен Кармызов (напомним, до этого полностью признавший свою вину) ответил на ряд вопросов. Большинство из них касались его знакомого – бизнесмена, владельца ОДО «Арсенал» Владимира Новикова, с которым Сергей Александрович, как выяснилось, очень тесно общался. С 2015-го по 2019-й год, судя по документам, приложенным к делу, они созванивались 2 тысячи 912 раз. А в день, когда, собственно, Цедик и получила для Новикова кредит в «Белгазпромбанке», – 5 раз. В том числе – в нерабочее время.На суде Кармызов объяснил столь частое общение с бизнесменом тем, что тот был давним клиентом банка:Светлана Цедик, после задержания Новикова возглавившая «Арсенал», в суде уточнила:Напомним: на себя Цедик (для Новикова) оформила кредит в размере 75 тысяч белорусских рублей. Сумма кредита на ОДО «Арсенал», по которому Цедик выступила поручителем, составляет 1 миллион 800 тысяч российских рублей.Слушание дела продолжится 19 февраля.