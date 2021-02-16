Три тысячи звонков бизнесмену: продолжается слушание по делу банкира Кармызова

Слушание по делу экс-руководителя Могилевской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк» Сергея Кармызова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере, продолжается. Подложный кредит, оформленный по поручению Кармызова на имя знакомой Светланы Цедик, которой впоследствии пришлось платить по чужим долгам, множество долговых расписок на немалые суммы на имя фактического получателя кредита бизнесмена Новикова, уже отбывающего наказание по статье «Мошенничество», «своевременно» проданный залоговый автомобиль семьи Новиковых… Документы, показания свидетелей и самого Кармызова, задержанного в июне прошлого года, уместились, по словам гособвинителя, старшего прокурора прокуратуры Могилевской области Елены Сафоновой, в 23 увесистых тома.
Сегодня в суде Октябрьского района Могилева бизнесмен Кармызов (напомним, до этого полностью признавший свою вину) ответил на ряд вопросов. Большинство из них касались его знакомого – бизнесмена, владельца ОДО «Арсенал» Владимира Новикова, с которым Сергей Александрович, как выяснилось, очень тесно общался. С 2015-го по 2019-й год, судя по документам, приложенным к делу, они созванивались 2 тысячи 912 раз. А в день, когда, собственно, Цедик и получила для Новикова кредит в «Белгазпромбанке», – 5 раз. В том числе – в нерабочее время.
На суде Кармызов объяснил столь частое общение с бизнесменом тем, что тот был давним клиентом банка:
– У меня такой стиль руководства – мой рабочий день ненормирован, я мог задержаться в офисе до половины девятого вечера. И даже если не там находился, всегда был на связи с клиентами, потому что хотел контролировать ситуацию: вел переговоры, назначал встречи, то есть сопровождал их от момента заключения договоров до обеспечения. Новиков звонил мне по разным вопросам, я его консультировал. Например, он очень переживал, что деньги, которые перечисляют ему российские партнеры, не поступают на счета ОДО в тот же день. Я же в свою очередь по вопросам проблемных задолженностей консультировался с руководством головного банка в Минске. В том числе и когда Новикова задержали – нам нужно было решить, как будет выплачиваться кредит, который он брал уже на ОДО «Арсенал».
Светлана Цедик, после задержания Новикова возглавившая «Арсенал», в суде уточнила:
– После того как экс-директора задержали, я общалась исключительно с его супругой. Елена Леонардовна заверила меня, что деньги на счета ОДО будут поступать и мы сможем погашать долг. Она же и держала связь с российскими партнерами.
Напомним: на себя Цедик (для Новикова) оформила кредит в размере 75 тысяч белорусских рублей. Сумма кредита на ОДО «Арсенал», по которому Цедик выступила поручителем, составляет 1 миллион 800 тысяч российских рублей.
Слушание дела продолжится 19 февраля.
Опубликовано:
1759
Три тысячи звонков бизнесмену: продолжается слушание по делу банкира Кармызова
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Ольга КИСЛЯК