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Три человека погибли в результате стрельбы в Висконсине

Как минимум три человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы, открытой в населенном пункте Кеноша (штат Висконсин), передает ТАСС.


– Мы можем подтвердить смерть троих [человек]. Еще двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии, – уточнили информацию местные правоохранительные органы.

В полиции оценили инцидент как единичный случай, "не представляющий угрозы для общества".

Информации об обстоятельствах и причинах стрельбы в настоящий момент нет. По факту произошедшего начато расследование.

Фото: pixabay.com
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