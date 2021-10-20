Три человека погибли в результате стрельбы в Висконсине

Как минимум три человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы, открытой в населенном пункте Кеноша (штат Висконсин), передает ТАСС.
– Мы можем подтвердить смерть троих [человек]. Еще двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии, – уточнили информацию местные правоохранительные органы.
В полиции оценили инцидент как единичный случай, "не представляющий угрозы для общества".
Информации об обстоятельствах и причинах стрельбы в настоящий момент нет. По факту произошедшего начато расследование.
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