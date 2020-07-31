Трехкратная чемпионка мира Ласицкене может перейти под флаг Беларуси ради выступления на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 27-летняя россиянка Мария Ласицкене рассматривает возможность перехода в сборную Беларуси ради выступления на Олимпийских играх в Токио.





Представители спортсменки прорабатывают этот вопрос из-за наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики санкций, сообщает агентство "Весь спорт". Невыплата наложенного на федерацию за антидопинговые нарушения штрафа (5 млн долларов) грозит тем, что российские легкоатлеты не смогут выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.





Ласицкене уже пропустила Олимпиду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а теперь рискует не попасть и на токийскую.





О возможности выступления за другую страну заявили также действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и экс-чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков.

А обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом (5,50 м) 16-летний Матвей Волков уже точно переедет в Беларусь. Информацию подтвердил его отец Константин. За сборную России Волков-младший не выступал.

Российская федерация легкой атлетики уже четыре с половиной года – с ноября 2015 года – находится под санкциями Всемирной легкоатлетической ассоциации. Все это время российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе. Ласицкене два из трех титулов чемпионки мира (в 2017 и 2019 годах) завоевала под нейтральным флагом.

Фото: instagram.com/lasitskene.maria

