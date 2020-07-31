Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.87
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Трехкратная чемпионка мира Ласицкене может перейти под флаг Беларуси ради выступления на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене может перейти под флаг Беларуси ради выступления на Олимпиаде

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту 27-летняя россиянка Мария Ласицкене рассматривает возможность перехода в сборную Беларуси ради выступления на Олимпийских играх в Токио.


Представители спортсменки прорабатывают этот вопрос из-за наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики санкций, сообщает агентство "Весь спорт". Невыплата наложенного на федерацию за антидопинговые нарушения штрафа (5 млн долларов) грозит тем, что российские легкоатлеты не смогут выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.


Ласицкене уже пропустила Олимпиду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а теперь рискует не попасть и на токийскую.


О возможности выступления за другую страну заявили также действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и экс-чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков.

А обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом (5,50 м) 16-летний Матвей Волков уже точно переедет в Беларусь. Информацию подтвердил его отец Константин. За сборную России Волков-младший не выступал.

Российская федерация легкой атлетики уже четыре с половиной года – с ноября 2015 года – находится под санкциями Всемирной легкоатлетической ассоциации. Все это время российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе. Ласицкене два из трех титулов чемпионки мира (в 2017 и 2019 годах) завоевала под нейтральным флагом.

Фото: instagram.com/lasitskene.maria

 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
США будут ежегодно выделять Украине по 300 миллионов долларов военной помощи
Работники Могилевского райисполкома отдали свои премии на покупку медоборудования
Головченко: Правительство рассматривает варианты модернизации пенсионной системы
БУТБ прорабатывает возможность организации торгов российской лесопродукцией
Мясникович: сельскохозяйственное производство в ЕАЭС выросло на 1,3 процента
Головченко: Правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста
Уже почти на половине всех мировых туристических направлений ослабили ограничения из-за пандемии
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
Huawei представила детские умные часы с двумя камерами
Трехкратная чемпионка мира Ласицкене может перейти под флаг Беларуси ради выступления на Олимпиаде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Четвертый сон Веры Павловны
Годовые доходы Apple выросли на 11%
Добровинский опроверг, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым требовала 150 миллионов российских рублей
Белхимпрофсоюз: анонимные призывы от имени солигорских шахтеров – провокация
В Беларуси определен порядок проведения государственных экспертиз условий труда
Минтранс упростит оплату проезда по платным дорогам
В Иваново автомобилистке в ответ на претензии о качестве ремонта поцарапали машину
Погода в выходные: дожди, грозы и до +27 °С
Установлена транснациональная хакерская группа, похитившая у белорусских банков более 800 000 долларов
Петришенко: в ближайшее время интерес к инвестициям в Беларусь будет уверенно расти
В Будапеште иностранцу вместо форинтов выдали белорусские рубли
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
Фига настоящему
Названы города мира с быстро дорожающим жильем
В Беларуси намолочено почти 2,5 миллиона тонн зерна
Цена золота обновила исторический рекорд
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Назван симптом дефицита витамина D, который часто игнорируют
Валентина Кулак, председатель Пинской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»: мы чувствуем, что наше мнение слышат
Диетологи выяснили, какая музыка помогает меньше есть
Международная инвестиционная конференция пройдет сегодня в онлайн-формате
Звезда сериала "Во все тяжкие" вылечился от коронавируса
Минсвязи подготовило проект концепции госпрограммы по цифровому развитию страны на 2021–2025 годы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дети – это святое
Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко поздравил комбайнера Столбцовского района с 55-й жатвой
Депутат: Беларуси важно и далее уверенно идти по собственному пути развития
Господдержка, арендные каникулы, минималка на время простоя и налоговые «бонусы» — выяснили, как президентские указы помогли предпринимателям на Минщине
Зав.отделением Гомельской горбольницы скорой помощи Марина Одинцова — о выборе профессии, закалке 1990-х, наставниках и сложных ребусах практики
Теннис. Ивашко победил Кальдеса в первом матче после возобновления своей соревновательной практики
С завтрашнего дня вырастут пособия семьям, воспитывающим детей
NASA установила связь со стартовавшим к Марсу аппаратом Perseverance
Современный биатлонный комплекс готовится к открытию в Чаусах
Почетный консул Беларуси будет работать в польском Ольштыне
Ветеран-разминер Михаил Чернушевич — о ювелирной работе сапера после войны, утрате товарищей и силе отваги
мнение
Всеволод ШИМОВ
Взгляды с двух берегов
Гордость за Беларусь. Сельское хозяйство
Гродненец претендует на мировой рекорд в переворачивании шины
Двумя матчами стартует 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ