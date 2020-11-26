Водитель такси должен заранее сообщать приблизительную стоимость поездки, сообщает БЕЛТА.
"Водитель обязан ознакомить клиента с тарифами и ориентировочной стоимостью за транспортную услугу – это прописано в правилах автомобильных перевозок пассажиров. Но практика показывает, что не все водители следуют этому правилу, а счет потом становится сюрпризом для пассажира. Поэтому при посадке всегда нужно ознакомиться с тарифами и спросить о примерной цене у водителя", – отметили в Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций.
Также пассажиру нужно обратить внимание на внешнее оформление автомобиля. Машина должна быть желтой или иметь по всей длине на боковых поверхностях желтую полосу, на крыше должен быть установлен оранжевый плафон с шахматным рисунком. Такой узор должен быть еще и на передних дверях. Нужно смотреть и на наименование перевозчика, учетный номер плательщика.
Пассажир может заказывать такси с указанием адреса и времени подачи автомобиля. Но и у пассажира есть свои обязанности, в их числе – не отвлекать водителя во время движения, соблюдать порядок, по завершении поездки рассчитаться согласно показаниям таксометра или электронной системы.
Если у граждан есть доказательства, которые говорят о несоблюдении перевозчиками законодательства о транспортной деятельности (например, фото и видео), они могут обратиться в инспекцию. В случае появления спорных вопросов обратиться нужно в МНС.
"Если спорные вопросы касаются платы за услугу, обращаться нужно в Министерство по налогам и сборам", – пояснили в инспекции.
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Транспортная инспекция: таксист должен заранее сообщать примерную стоимость поездки
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК