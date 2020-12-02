Беларусь и Республика Карелия за январь –сентябрь 2020 года нарастили товарооборот до 21,8 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го он вырос на 62,7 процента, сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа во время заседания рабочей группы по сотрудничеству.
Как сообщает пресс-служба Минлесхоза, торгово-экономические связи Беларуси и Карелии развиваются динамично. При этом сегодня есть существенный потенциал для наращивания сотрудничества по ряду направлений, в частности в аграрном секторе и промышленности.
– Радует, что мы перешли от сотрудничества только в торгово-экономической сфере к инвестиционному сотрудничеству, ярким примером которого является реализация проекта по созданию и расширению сборочного производства лесозаготовительной техники ООО «Амкодор-Онего» в городе Петрозаводск, – обратил внимание Виталий Дрожжа.
Министр лесного хозяйства также отметил, что деятельность рабочей группы имеет конкретные результаты. Например, после посещения в прошлом году АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» поставка целлюлозы из Беларуси в Карелию увеличилась в 15 раз. При этом, по мнению министра, сфера взаимных интересов двух республик может быть намного шире: в здравоохранении, туризме, научной деятельности, образовании.
Фото: pixabay.com
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Товарооборот между Беларусью и Карелией за девять месяцев составил более 20 миллионов долларов
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