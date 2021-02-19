Новые мутации коронавируса не снизят эффективность вакцины, заявила в программе "Жить здорово" врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Медик отметила, что коронавирус мутирует и будет продолжать видоизменяться, хотя этот процесс происходит в два раза медленнее, чем у гриппа, и в четыре раза менее интенсивно, чем у вируса иммунодефицита.
– Мутировать коронавирус будет. Почему? Потому что у COVID-19 есть задача стать менее опасным и начать мирно жить с человеком, чтобы он поболел и выздоровел. Если COVID-19 создаст такую мутацию, при которой мы начнем умирать, то очень быстро жизнь инфекции закончится. И такие ситуации известны, когда были вспышки первого SARS, а потом снова коронавируса MERS. Тогда была высокая смертность, и буквально в короткий промежуток эта вспышка закончилась. Сегодняшние мутации COVID-19, которых описано уже более 1400, совершенно не важны для вакцины. Препарат по-прежнему убивает всех и формирует антитела, которые нейтрализуют инфекцию, – сказала Елена Малышева.
Фото: БЕЛТА
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Терапевт объяснила, защищает ли вакцина от мутаций коронавируса
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