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Теннис. Швентек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

Ига Швентек (WTA: 15) выиграла турнир из категории WTA 1000 с призовым фондом € 1 577 613 в итальянской столице. В титульном поединке теннисистка из Польши за 46 минут разгромила чешку Каролину Плишкову (WTA: 9) со счетом 6:0, 6:0.


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Каролина Плишкова очень любит турнир в Риме и традиционно проводит его очень сильно: подтверждения – в 2019 году она завоевала здесь титул, а в 2020-м добралась до финала. В этом сезоне, который чешка проводит не лучшим образом, от нее мало кто ожидал больших свершений в Риме, но она посрамила скептиков, в очередной раз дойдя здесь до титульного поединка. Однако на финал Плишковой не хватила.

Швентек выглядела лучше буквально во всех компонентах игры и, как следствие, оформила уверенную победу, не отдав своей сопернице ни гейма. Таким образом Ига взяла свой третий титул в карьере. Ранее она выиграла Roland Garros в 2020 году и турнир в Аделаиде в феврале 2021-го.

На соревнованиях в итальянской столице, напомним, выступала и Арина Соболенко (WTA: 4), но первая ракетка нашей страны, к большому сожалению, далеко по сетке не прошла. Победив испанку Сару Соррибес-Тормо (WTA: 51) в игре 1/16 финала – 7:5, 6:1, затем белоруска потерпела поражение от восходящей звезды американского тенниса Кори Гауфф (WTA: 35) – 5:7, 3:6.

Соревнования в Риме по престижности уступают только турнирам из серии «Большого шлема» и Итоговому турниру WTA.
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Фото: РЕЙТЕР
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