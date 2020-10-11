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Теннис. Ивашко вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Илья Ивашко (ATP: 136) преодолел два раунда квалификации на представительном турнире с призовым фондом $ 1 243 790 в российском Санкт-Петербурге. Накануне вторая ракетка Беларуси взял верх над австралийцем Максом Перселлом (ATP: 228) – 7:5, 6:4. А сегодня обыграл и опытного серба Виктора Троицки (ATP: 192) – 7:5, 6:1.

Илья Ивашко. Архивное фото

В последние годы сербский теннисист побеждает примерно столько же, сколько и проигрывает – и стабильно находится во второй сотне мирового рейтинга. Но в июне 2011 года он был 12-й ракеткой мира, что само по себе о многом говорит. Разумеется, Троицки – соперник не из разряда простых. Но Ивашко победил, пусть и не без проблем.

Трудности возникли в первом сете, по ходу которого серб вел 5:4 с брейком. Благо, в концовке партии белорусский теннисист, добавив в напористости и точности, взял три гейма подряд, в том числе два из них на приеме, – и оставил партию за собой.

А во втором сете воодушевленный таким развитием событий Ивашко и вовсе отдал оппоненту всего один гейм.

В 1/16 финала соперником второй ракетки Беларуси будет француз Адриан Маннарино (ATP: 39).

Кроме того, сразу с основной сетки свое выступление на турнире начнет еще один белорус Егор Герасимов (ATP: 83), которому на старте предстоит встретиться с Евгением Донским из России (ATP: 119).

Из топ-игроков участие в этих соревнованиях планируют принять россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, швейцарец Станислас Вавринка и хорват Борна Чорич.

Турнир в Санкт-Петербурге – первый крупный старт после завершившегося сегодня Roland Garros.
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Фото: РЕЙТЕР
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