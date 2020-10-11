Теннис. Ивашко вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Илья Ивашко. Архивное фото

В последние годы сербский теннисист побеждает примерно столько же, сколько и проигрывает – и стабильно находится во второй сотне мирового рейтинга. Но в июне 2011 года он был 12-й ракеткой мира, что само по себе о многом говорит. Разумеется, Троицки – соперник не из разряда простых. Но Ивашко победил, пусть и не без проблем.Трудности возникли в первом сете, по ходу которого серб вел 5:4 с брейком. Благо, в концовке партии белорусский теннисист, добавив в напористости и точности, взял три гейма подряд, в том числе два из них на приеме, – и оставил партию за собой.А во втором сете воодушевленный таким развитием событий Ивашко и вовсе отдал оппоненту всего один гейм.В 1/16 финала соперником второй ракетки Беларуси будет француз Адриан Маннарино (ATP: 39).Кроме того, сразу с основной сетки свое выступление на турнире начнет еще один белорус Егор Герасимов (ATP: 83), которому на старте предстоит встретиться с Евгением Донским из России (ATP: 119).Из топ-игроков участие в этих соревнованиях планируют принять россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, швейцарец Станислас Вавринка и хорват Борна Чорич.Турнир в Санкт-Петербурге – первый крупный старт после завершившегося сегодня Roland Garros.