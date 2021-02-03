Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что он со своей возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой – ждут малыша. Радостной новостью шоумен поделился на своей странице в Instagram.
Слухи о том, что Дмитрий может стать отцом во второй раз, появились еще во время новогодних праздников.
В своем микроблоге Шепелев написал, что наконец пришло время сообщить поклонникам правду. Бывший супруг покойной Фриске также поблагодарил всех за теплые слова и сказал, что они счастливы.
В комментариях действительно много добрых слов в адрес пары. Некоторые интернет-пользователи отметили, что теперь у Платона (сына Шепелева и покойной Жанны Фриске) появится братик или сестричка. Есть свой ребенок и у Екатерины – дочь Лада. Шоумен отметил, что дети не сразу обрадовались новости о скором прибавлении в семье.
С матерью своего будущего ребенка телеведущий находится в отношениях более трех лет. Долгое время пара скрывала свои чувства. Впервые о том, что его сердце несвободно, шоумен заявил в интервью Ксении Собчак.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Опубликовано:
18589
Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter