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Телеведущий Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что он со своей возлюбленной – дизайнером Екатериной Тулуповой – ждут малыша. Радостной новостью шоумен поделился на своей странице в Instagram.


Слухи о том, что Дмитрий может стать отцом во второй раз, появились еще во время новогодних праздников. 
В своем микроблоге Шепелев написал, что наконец пришло время сообщить поклонникам правду. Бывший супруг покойной Фриске также поблагодарил всех за теплые слова и сказал, что они счастливы. 

В комментариях действительно много добрых слов в адрес пары. Некоторые интернет-пользователи отметили, что теперь у Платона (сына Шепелева и покойной Жанны Фриске) появится братик или сестричка. Есть свой ребенок и у Екатерины – дочь Лада. Шоумен отметил, что дети не сразу обрадовались новости о скором прибавлении в семье. 

С матерью своего будущего ребенка телеведущий находится  в отношениях более трех лет. Долгое время пара скрывала свои чувства. Впервые о том, что его сердце несвободно, шоумен заявил в интервью Ксении Собчак. 

Фото: instagram.com/dmitryshepelev
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