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Театр эстрады подготовил разнообразную программу к Новому году и Рождеству

В Театре эстрады в Минске началась пора новогодних представлений. В этом году артисты радуют как детскую, так и взрослую аудиторию. 


– Мы уже представили наших юным зрителям новый детский новогодний мюзикл «Волшебное зеркало», его можно будет увидеть в театре до 7 января. Получилось яркое представление, которое, как мы увидели на первых показах, нравится не только детям, но и родителям. Дети встретятся с любимыми и знакомыми по разным сказкам персонажами, будут не только следить за необычным сюжетом, но и участвовать в представлении, разгадывая загадки и играя с его героями. А уже завтра начнутся показы нашей второй премьерной программы – новогодней квест-сказки «Приключения в Снеговичной стране». Мы очень ждем встречи со зрителями, потому что готовим интересный и необычный формат. Это будет интерактивное представление, где дети станут его непосредственными участниками и будут вместе героями двигать ход истории, – рассказали в театре. 


Новогодняя квест-сказка «Приключения в Снеговичной стране» будет проходить с 24 декабря по 5 января по адресу Победителей. 

Для взрослой аудитории покажут новогодние шоу-программы «Карнавальная ночь» и «Тайны Рождества».

– Эти новогодние программы показываем второй раз, так как период показов небольшой и в прошлом году мы получили очень много отзывов и просьб включить их в новогодний репертуар и в этом году. В основу каждой из программ лег известный сюжет. В «Тайнах Рождества» – это зарубежная история Чарльза Диккенса о приключениях скупого старика Скруджа и его неожиданной встрече с Духом Рождества. А в «Карнавальной ночи», конечно, зрители увидят любимую историю из одноименного советского фильма. Но прозвучит она на новый современный лад, – отметили в пресс-службе. 


Увидеть новогоднюю шоу-программу «Тайны Рождества» приглашают 24 декабря в 19:00 и 5,6 января в 19:00. А новогоднюю программу «Карнавальная ночь» покажут 28 и 29 декабря, а также 12,13 и 14 января. 



Фото: estrada.by
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