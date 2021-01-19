18-летний сын Виктории и Дэвида Бекхэма стал лицом февральского номера итальянского L’Uomo Vogue.
Номер, в котором снялся Ромео Бекхэм, посвящен разным поколениям. Главный редактор издания Эмануэле Фарнети поделился, что их целью было показать индивидуальный стиль и творчество парня. Авторами снимков для номера выступил дуэт фотографов Mert&Markus.
На обложке Ромео предстал в уютном образе: объемный вязаный кардиган оливкового цвета, серые брюки и черные кожаные кроссовки Prada. Стилист – Денни Рид.
К слову, результатами съемки поделились и родители модели. Дэвид и Виктория разместили фото у себя на личных страницах в Instagram.
– Гордимся тобой, Ромео! – гласит подпись снимков обоих родителей.
Напомним, Ромео Бекхэм – второй сын Дэвида и Виктории Бекхэм. Он родился 1 сентября 2002 года. За свои 18 лет парень успел пожить в Лос-Анджелесе, Мадриде и Лондоне. Эта работа моделью у Ромео уже не первая, ранее он снимался для рекламной кампании Burberry. Правда, тогда все были уверены, что мальчик пойдет по стопам отца и станет профессиональным футболистом.
Фото: luomovogue.com
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Сын Дэвида Бекхэма появился на обложке Vogue
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