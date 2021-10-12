Судмедэксперт из Быхова стала мировой супермоделью

Государственный медицинский судебный эксперт Быховского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Елена Стащенко приняла участие в престижном международном конкурсе красоты, моды и талантов Queen photomodel of the world 2021, который проходил в Сочи. Она одержала победу в номинации «Миссис мировая супермодель».





В конкурсе принимали участие 30 красавиц в возрасте от 18 до 53 лет из России, Беларуси, Турции, Туркменистана и других стран. Четыре конкурсных выхода на сцене концертного зала Летнего театра Сочи, в том числе в костюмах по национальным мотивам, плюс две фотосессии. Участницы конкурса демонстрировали не только внешние данные, но и актерские таланты, а также безупречный вкус через наряды. Елена выбрала одежду белорусских дизайнеров. По результатам всех конкурсов государственный судебный эксперт получила корону мировой супермодели.

Главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская рассказала:

– Участие в конкурсах красоты – хобби Елены, а свою профессиональную деятельность она связала с судебной медицинской экспертизой, которой заинтересовалась, еще обучаясь на третьем курсе Гомельского медицинского университета. Докопаться до истины, узнать причину смерти человека – Елена поняла, что в этой профессии ей всегда будет интересно, и после окончания вуза продолжила обучение в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз. Сегодня у нее за плечами шесть лет практики судебным экспертом в Бобруйском и в Быховском межрайонных отделах ГКСЭ. Это и проведение судебных экспертиз для правоохранительных органов, и участие в осмотрах мест происшествий в качестве специалиста.





Несмотря на всю серьезность и ответственность своей профессии, Елена Стащенко успевает реализовывать себя и в любимом увлечении – моделинге: это конкурсы красоты, показы одежды белорусских дизайнеров, фотосессии. В прошлом году она участвовала в конкурсе «Самое красивое лицо Беларуси», где победила в номинации «Топ-модель», а в конкурсе «Лучшая модель Беларуси –2021» Елена продемонстрировала лучшее дефиле.

Она считает, что у каждого человека должно быть хобби, которое доставляет удовольствие. Елена окончила модельную школу, при этом ее увлечение ничуть не мешает работе. Наоборот, хорошее настроение повышает продуктивность труда.

Поэтому, когда академия конкурсов красоты Минска пригласила Елену принять участие в международном конкурсе, сомнений у девушки не было! Коллеги и руководство отнеслись с пониманием, поддержали.





Судмедэксперт приобрела интересный опыт, получила массу впечатлений. В следующем году она планирует побороться за звание лучшей модели Беларуси –2022.

Фото предоставлено управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области

