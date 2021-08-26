Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp

Суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на 17 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Такая информация опубликована на сайте Роскомнадзора.
Так, решением суда соцсети Twitter был назначен штраф 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации пользовательских данных по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.
Суд в Москве также оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей за аналогичное нарушение.
В ведомстве добавили, что штраф за повторные нарушения требований о локализации персональных данных пользователей получила и соцсеть Facebook (на 15 млн руб.).
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