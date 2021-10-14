Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину

Обвиняемый по делу о стрельбе в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров полностью признал вину. Такую новость сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, информирует РИА Новости.
Александр Бастрыкин добавил, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании ему [Тимуру Бекмансурову] меры пресечения в виде заключения под стражу».
Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление правоохранителям, был ранен и позже госпитализирован.
Обвинение Бекмансурову предъявили 13 октября – против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальная мера наказания по этой статье – пожизненное заключение.
Фото: РИА Новости