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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал вину

Обвиняемый по делу о стрельбе в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров полностью признал вину. Такую новость сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, информирует РИА Новости.


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Александр Бастрыкин добавил, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании ему [Тимуру Бекмансурову] меры пресечения в виде заключения под стражу».

Напомним, что 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление правоохранителям, был ранен и позже госпитализирован. 

Обвинение Бекмансурову предъявили 13 октября – против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальная мера наказания по этой статье – пожизненное заключение.

Фото: РИА Новости
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