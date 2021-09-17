Столичные милиционеры организовывают полезные встречи со школьниками в учебных заведениях Фрунзенского района

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Так, недавно офицеры отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска побывали в столичной гимназии № 33. Встреча началась с показа документального фильма: осужденные по ст. 328 УК (незаконный оборот наркотиков) и их родители поделились своими историями, как опасное незаконное хобби превратило их жизни в ад. После этого школьникам показали новостной сюжет о несовершеннолетней закладчице из Минска., – поделился инспектор ИДН Фрунзенского РУВД Минска Сергей Пигас.дорожку.Сотрудник ОНиПТЛ подтвердил: нельзя поддаваться на сомнительные уговоры получить огромные деньги за «непыльную работу». Он призвал ребят ни в коем случае не соглашаться на предложения, которые могут поступать в соцсетях. При этом он добавил, что люди, сидящие по ту сторону монитора, могут уверять, что «дело не совсем законное, но у нас есть связи в милиции, мы всё решим».– пояснил он.Во время встречи уделили внимание и актуальной для подрастающего поколения темы половой неприкосновенности. Сотрудники рассказали детям популярную историю: парень встречался с несовершеннолетней девушкой, она время от времени отправляла ему интимные фотографии. Когда пара распалась, молодой человек сделал снимки достоянием общественности. В результате – привлечение к ответственности за распространение порнографии. Схема простая и избитая, но количество фактов привлечения к ответственности за совершение такого правонарушения не уменьшается.Также в фокусе оказались темы употребления алкоголя, вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное поведение или занятие проституцией. Сотрудники ответили на все вопросы ребят и дали несколько советов.Кроме того, в рамках месячника правовых знаний и по его завершении сотрудники милиции будут посещать разные учебные заведения и рассказывать подросткам о законодательстве.Видео Фрунзенского РУВД Минска