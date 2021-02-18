Главное сегодня – научить молодежь критично думать и мыслить, опираясь на объективные исторические источники. Об этом в ходе круглого стола «Историческая память. Политические деятели ХХ века в литературе», приуроченного к выходу в свет книги «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить» заявила депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Старовойтова.
– Думать, воспринимая информацию не только из информационных источников, а работая для этого с серьезными книгами. Именно подобные книги позволяют формировать политическую культуру в обществе. А строиться такая культура может прежде всего на исторических личностях. Более того, я думаю, каждый, кто приходит сегодня в политику, должен воспринимать такие книги как основной конспект своей деятельности. Наша белорусская земля уникальна как раз тем, что она, несмотря на относительно небольшие размеры, дала миру множество выдающихся людей различных сфер, – сказала Анна Старовойтова.
При этом архивистский эгоизм, свойственный некоторым исследователям-архивистам, отказывающимся делиться своими научными наработками с коллегами, недопустим. Такое мнение высказала писательница и исследователь Наталья Голубева, собиравшая фактуру для своей книги «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить», помимо отечественных, в пяти архивах Российской Федерации.
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Старовойтова: главное сегодня – научить молодежь думать
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ