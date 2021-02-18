Старовойтова: главное сегодня – научить молодежь думать

– сказала Анна Старовойтова.При этом архивистский эгоизм, свойственный некоторым исследователям-архивистам, отказывающимся делиться своими научными наработками с коллегами, недопустим. Такое мнение высказала писательница и исследователь Наталья Голубева, собиравшая фактуру для своей книги «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить», помимо отечественных, в пяти архивах Российской Федерации.