Стало известно о смерти народного артиста Беларуси Михаила Козинца

Фото:

t.me/bgfby

Причина смерти не раскрывается.Прощание с артистом состоится на сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии 31 декабря с 11:00 до 13:00. Он будет похоронен на своей малой родине.Михаил Козинец – народный артист Беларуси, известный дирижер и общественный деятель, один из крупнейших представителей современного музыкального искусства Беларуси, профессор.Родился 18 мая 1938 года в Вилейском районе Минской области. В 1965 году окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования. В 1972 году начал работать в Национальном оркестре Беларуси и посвятил ему почти 50 лет. На протяжении многих лет Михаил Козинец был профессором Белорусской государственной академии музыки, создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь", ректором академии.