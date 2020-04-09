Стало известно, кто будет курировать поставки масок в аптеки

Чтобы процесс поставок и отгрузок был прозрачным, а цены на маски не завышались, все будет курировать единый оператор, передает БЕЛТА.

РУП "Белфармация" будет единым оператором по реализации защитных изделий. Это сделано для того, чтобы процесс поставок и отгрузок был прозрачным, а цены на маски не завышались. Что касается медицинского персонала, то маски для отгружаются предприятием "Белмедтехника".

— Сегодня стоит задача обеспечить внутренний рынок страны в полном объеме: закрыть потребности как медицинского персонала в средствах защиты, так и граждан. Поэтому к производству защитных масок подключились десятки различных предприятий, на сегодня их уже более 50, — пояснили в "Беллегпроме".