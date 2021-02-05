Стало известно, когда представят бюджетный iPhone SE

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Аналитик JP Morgan Уильям Янг рассказал, что в компании уже работают над Iphone SE третьего поколения. Поставщики также готовят комплектующие смартфона. Но с выходом новинки решили не спешить – гаджет планируют презентовать в начале 2022-го.Дизайн нового SE будет в стиле iPhone XR. Также компания планирует презентовать еще один смартфон среднего ценового сегмента: он будет сделан на основе Iphone 11.SE и пока еще не названный IPhone получат чипсет A14 Bionic. О их стоимости пока ничего неизвестно.