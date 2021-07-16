Духовник знаменитости, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов) рассказал о здоровье артистки. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: РИА Новости
По словам духовника, состояние певицы оценивается как тяжелое.
- Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается, остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо, - сказал игумен.
Напомним, Марина Абросимова находится на ИВЛ уже более двух недель.
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Стали известны подробности состояния певицы МакSим
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