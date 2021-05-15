В США проведут собственный аналог «Евровидения»

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eurovision.tv

Шоу получит название American Song Contest («Американский песенный конкурс») и будет состоять из музыкальных номеров от представителей всех 50 штатов страны, округа Колумбия, а также пяти территорий США, не являющихся частью штатов.Условия конкурса, как и на «Евровидении»: участники должны будут исполнить оригинальные песни, а зрители своим голосованием выберут победителя.За организацию американского конкурса будут отвечать продюсеры «Евровидения» в сотрудничестве с компаниями Propagate и Universal Television Alternative Studio. Трансляция состязания пройдет на NBC.