В США в 2022 году проведут аналог международного вокального конкурса. Об этом сообщается на сайте оригинального состязания.
Фото: eurovision.tv
Шоу получит название American Song Contest («Американский песенный конкурс») и будет состоять из музыкальных номеров от представителей всех 50 штатов страны, округа Колумбия, а также пяти территорий США, не являющихся частью штатов.
Условия конкурса, как и на «Евровидении»: участники должны будут исполнить оригинальные песни, а зрители своим голосованием выберут победителя.
За организацию американского конкурса будут отвечать продюсеры «Евровидения» в сотрудничестве с компаниями Propagate и Universal Television Alternative Studio. Трансляция состязания пройдет на NBC.
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В США проведут собственный аналог «Евровидения»
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