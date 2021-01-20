Некоторые все еще пользуются ртутными градусниками, считая, что он показывает температуру гораздо точнее. Однако на фоне всех его плюсов есть один существенный минус: термометр может разбиться и вызвать ртутное отравление. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Илья Егоров.
– Разбитый градусник действительно может быть вреден для здоровья. Самая большая опасность состоит в ртутном отравлении, ощутить которое можно не сразу. Проявляется оно через несколько месяцев, а иногда через годы. Это ситуация, когда пары ртути накапливаются, а дальше приводят к проблемам, которые никак и не свяжешь с этим давним переполохом, – сказал врач.
По словам медиков, если разбился градусник, первым делом необходимо проветрить помещение и вызвать специалистов. Ни в коем случае нельзя подметать, собирать и пылесосить осколки. Также не следует трогать руками содержимое градусника и стирать одежду, на которую попала ртуть.
Фото: pixabay.com
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Специалист объяснил, почему опасен разбитый ртутный градусник
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