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Союзные парламентарии обсуждают развитие историко-патриотического туризма в Беларуси и России

Семинар проходит в замковом комплексе "Мир".


Тема постоянно действующего семинара при Парламентском собрании – «Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства». В мероприятии участвуют представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, Федерального агентства по делам молодежи, БРСМ, РСМ, а также члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.


– Историко-патриотический туризм сегодня – это не только средство активного отдыха, но и источник, позволяющий развивать интеллектуальные и морально-волевые качества, формировать нравственную культуру, укреплять дружбу, чувство долга. Усовершенствовать работу в данной сфере, особенно с подрастающим поколением, поможет разработка новых туристических маршрутов и спортивно-туристических слетов, военно-патриотических, спортивных соревнований. Следует усилить подготовку высококвалифицированных специалистов турсферы, – подчеркнула председатель Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева


С коллегой согласилась Людмила Макарина-Кибак, заместитель председателя Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

– Пандемия показала: нам нужно активнее развивать внутренний туризм. Маршруты по военно-историческим объектам городов-героев, городов воинской славы и другим местам Беларуси, опаленным войной, популярны и востребованны. На таких экскурсиях всегда много детей и молодежи. Но сегодня нужно обратить внимание на виртуальную среду и организовать разработку виртуальных экскурсий по знаковым местам наших стран. 


Владимир Жевняк, заместитель руководителя Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, рассказал, что в наших странах хорошо понимают значение патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, которое способствует сохранению и укреплению исторической памяти в условиях угроз и вызовов современного мира:

– Сегодня воспитание памяти – одна из важнейших задач. Данный семинар заставляет нас еще более внимательно посмотреть на то историческое наследие, которое сформировано после войны. Посмотрите на мемориал «Хатынь», созданный на месте сожженной деревни. В допандемийные времена тысячи белорусов, россиян и туристов со всего мира приезжали сюда, чтобы услышать колокола скорби. Да, коронавирус внес коррективы в проведение союзных мероприятий. Из-за пандемии в прошлом году многие молодежные слеты пришлось отменить, но надеюсь, этой осенью нас ждет более оптимистический сценарий и мы сможем провести военно-патриотическую смену учащихся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России. Будем надеяться, что все запланированное в этом году состоится.


По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.
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Фото: Кристина Хилько
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