Союзные парламентарии обсуждают развитие историко-патриотического туризма в Беларуси и России

Тема постоянно действующего семинара при Парламентском собрании – «Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства». В мероприятии участвуют представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств и ведомств, Федерального агентства по делам молодежи, БРСМ, РСМ, а также члены Молодежной палаты при Парламентском собрании.– подчеркнулаС коллегой согласиласьрассказал, что в наших странах хорошо понимают значение патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, которое способствует сохранению и укреплению исторической памяти в условиях угроз и вызовов современного мира:По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.