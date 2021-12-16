В Беларуси провели социсследование экономически активного населения

Исследование «Беларусь. Мнение о будущем» проведено Аналитическим центром ЕсооМ и Институтом социологии НАН Беларуси. О его особенностях на презентации в Национальном пресс-центре рассказала журналистам заведующий кафедрой экономической социологии БГЭУ, кандидат социологических наук Ирина Лашук.

В ходе исследования, которое проводилось с 15 ноября по 4 декабря 2021 года, было опрошено 10 217 респондентов. Ирина Лашук подчеркнула, что в данном случае целью исследования было изучение населения, занятого в экономике:

- И делали это обоснованно, грамотно и научно. Численность такого населения в нашей стране составляет 4,3 млн человек, эта группа составляет 81% от всего трудоспособного населения. Поэтому важно понимать, что выводы исследования распространяются именно на население, занятое в экономике.

Отсюда и столь зрелые оценки, которые выявило это исследование. Например, по мнению респондентов, целями антибелорусских санкций со стороны коллективного Запада являются стремление озлобить белорусский народ против Президента страны (19,1%), сделать нашу жизнь хуже (17,9%), сделать белорусскую экономику неконкурентной на мировом рынке (15,5%), а саму Беларусь - зависимой от коллективного Запада (12%). И не допустить дальнейшего развития Союзного государства Беларуси и России (11%).

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование «Беларусь. Мнение о будущем». В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием были охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.