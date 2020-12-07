Сотрудники МЧС дважды за сутки спасали одну и ту же женщину в Витебске

Первый звонок поступил 5 декабря в 16:31. Сообщили, что в подвале на улице Смоленской задымление. Установили, что источник возгорания – ветошь в одной из частей подвала. Там же на полу спасатели обнаружили женщину 1961 года рождения. Приехала бригада скорой помощи и медики осмотрели женщину, но от госпитализации пострадавшая отказалась.В 19:06 в центр оперативного управления Витебска поступило новое сообщение о задымлении по тому же адресу. Из подвала вновь вынесли ту женщину. Ее все-таки госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения». Огонь повредил деревянные конструкции в подвале, стены и потолок.По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем.