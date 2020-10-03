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Соболенко уступила Жабер в 1/16 финала Roland Garros

Последняя из белорусских теннисисток на турнире, увы, завершила выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису. Арина Соболенко (WTA: 12) в третьем круге проиграла Онс Жабер из Туниса (WTA: 35) – 6:7 (7:9), 6:2, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 4 минуты.

После окончания карантина, связанного с пандемией COVID-19, Соболенко показывает нестабильный теннис, из-за чего на этом Roland Garros от нее слишком многого и не ждали. Однако по пути в третий раунд турнира первая ракетка Беларуси достаточно уверенно обыграла американку Джессику Пегулу (WTA: 60) – 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (WTA: 71) – 7:6 (8:6), 6:0, что, конечно, добавило оптимизма нашим болельщикам. В сегодняшней игре фаворитом считалась именно белоруска. Но подтвердить букмекерские котировки результатом Соболенко, к сожалению, не смогла.

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