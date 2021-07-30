Овны, оказавшись в водовороте чувств, все же не забывайте о работе. Тельцы, август – лучшее время, чтобы заняться обустройством своего жилья. Близнецы, встреч и поездок будет очень много. Самое время заняться и самообразованием. Раки, на первый план выходят материальные вопросы – будьте внимательны. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Смотрите гороскоп на август для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков
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