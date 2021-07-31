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  2. Появился гороскоп на август для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Появился гороскоп на август для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Львы, щедро делитесь своим оптимизмом и радостью, помогите тем, кому это надо. Девы, самое время уединиться и подумать о будущем. Весы, месяц будет полон приятных встреч с друзьями и единомышленниками. Скорпионы, все внимание – профессионализму и карьерному росту. На взлет! Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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Появился гороскоп на август для Львов, Дев, Весов и Скорпионов
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