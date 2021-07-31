Августовский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

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Стрельцы, первую половину месяца лучше провести за границей. Козероги, будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас – возможны непредвиденные ситуации. Водолеи, первая половина августа не лучшее время для выяснения отношений, как в семье, так и с партнерами по бизнесу. Рыбы, забот и хлопот будет немало, но не забывайте и о партнере, который рядом. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!