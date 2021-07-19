Поклонник компьютерной онлайн-игры War Thunder опубликовал на игровом форуме выдержки из руководства по поддержке армейского оборудования Army Equipment Support Publication (AESP). Детали истории приводит ТАСС.
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Для контекста: в War Thunder – это симулятор боевых действий с использованием спецтехники. Разработчики игры создают виртуальные образы военной техники по прототипу реальных моделей. Чтобы помочь им в этом, поклонник War Thunder опубликовал на игровом форуме выдержки из руководства по поддержке армейского оборудования Army Equipment Support Publication (AESP), указав, что является командиром танка Challenger 2. Как пишет UK Defence Journal, в документе был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования» и стоял штамп, который подтверждал отсутствие ограничений по форме допуска.
Разработчики War Thunder эту информацию использовать отказались и предупредили распространителя о возможных последствиях такого поступка. «У нас есть письменное подтверждение от министерства обороны, что этот документ остается засекреченным. Продолжая его распространение, вы нарушаете закон о государственной тайне, что может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет», – отметил модератор форума.
Фото: pixabay.com
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СМИ: секретные характеристики британского танка опубликовали на игровом форуме
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