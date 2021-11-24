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  2. СМИ: президента Чехии выпишут из больницы после более чем 45 дней госпитализации

СМИ: президента Чехии выпишут из больницы после более чем 45 дней госпитализации

Президент Чехии Милош Земан 25 ноября после 46 дней госпитализации будет выписан из Центрального военного госпиталя в Праге, пишет ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.


Сообщается, что Земан направится в загородную президентскую резиденцию около Праги. Там 26 ноября он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

Напомним, что 10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Позже появилась информация, что у президента Чехии диагностировали цирроз печени. 
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Фото: РЕЙТЕР
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