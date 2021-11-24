СМИ: президента Чехии выпишут из больницы после более чем 45 дней госпитализации

Сообщается, что Земан направится в загородную президентскую резиденцию около Праги. Там 26 ноября он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.Напомним, что 10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Позже появилась информация, что у президента Чехии диагностировали цирроз печени.