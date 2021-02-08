Порядка 170 человек числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС.
Утром 7 февраля в индийском северном штате Уттаракханд сошел ледник. Это случилось в районе реки, поэтому произошедшее вызвало наводнение. Телеканал NDTV 8 февраля сообщил о 14 погибших (ранее были данные о семи). 170 человек числятся пропавшими без вести. Известно, что еще около 30 человек зажаты в туннеле, спасательные группы пока не смогли добраться до них.
Национальные силы реагирования на стихийные бедствия, пограничники и спасатели продолжают вести операцию по поиску пострадавших.
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СМИ: число жертв схода ледника в Индии выросло до 14
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Фото: РЕЙТЕР