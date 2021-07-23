Количество погибших из-за наводнений в китайской провинции Хэнань увеличилось до 51, пишет ТАСС.
Газета Global Times также уточняет, что 400 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия.
Ранее сообщалось о 33 жертвах стихии и более трех миллионах человек в зоне бедствия. Также известно, что как минимум 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий были повреждены в результате наводнения. Материальный ущерб, по вчерашним данным, оценивается более чем в 12,2 млрд юаней (примерно 188,9 млн долларов).
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СМИ: число жертв наводнений в Китае увеличилось до 51
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