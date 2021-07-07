В Россонском районе местный житель погиб при попытке перепрыгнуть через костер.
Фото носит иллюстративный характер
Подробности sb.by рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько:
–Инцидент произошел 6 июля примерно в 23 часа в деревне Горбачево. Небольшая компания отдыхала на природе. Один из сельчан вместо традиционного прыжка через костер решил продемонстрировать «сальто». Во время выполнения движения он руками оперся на кострище, не удержался и упал на голову. 28-летнего мужчину с различными телесными травмами и переломами доставили в больницу, где он вскоре скончался. Установлено, что сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Больше никто не пострадал.
Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту Россонским РОСК проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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Смертельное сальто: в Россонском районе сельчанин погиб, прыгая через купальский костер
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