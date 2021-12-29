Сменил форму на костюм волшебника: сотрудник Ленинского РУВД Минска поздравил детсадовцев с Новым годом

Для семьи Алексея и Ольги Майковых из Минска стало уже доброй традицией: каждый год в канун новогодних праздников супруги перевоплощаются в Деда Мороза и Снегурочку и отправляются в социальное либо образовательное учреждение, чтобы поздравить его воспитанников. Этот год не стал исключением…





Начало семейной традиции было положено три года назад. В этом году старший инспектор ДПС ОГАИ Ленинского РУВД Минска Алексей Майков и его жена Ольга отправились в гости к воспитанникам детского сада № 161. Милиционер сменил форму на тулуп и предстал перед детворой в образе главного волшебника зимы – Дедушки Мороза. Его супруга исполнила роль Снегурочки. Не забыли и о сладких подарках для мальчишек и девчонок:

– Каждый год разучиваем с женой новые песни, танцы и стихотворения, чтобы разнообразить программу выступления и порадовать ребят, и с огромным удовольствием приезжаем делиться новогодним чудом с малышами. В Новый год хочется творить добрые дела для всех, кто живет рядом с тобой, особенно это важно для детей, поэтому мы с супругой присоединяемся к республиканской акции «Наши дети», дарим частичку теплоты и волшебства.





– Каждый год, вручая детям подарки, мы видим столько радости в их глазах! Они верят в Деда Мороза и всегда ждут встречи с ним, – добавила Ольга.