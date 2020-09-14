Утром 10 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов Лиды тела 84-летней женщины с признаками насильственной смерти.
Следователи совместно со специалистами ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли ряд следов и объектов и назначили судебно-медицинскую и судебно-генетическую экспертизы.
По подозрению в совершении преступления задержана 46-летняя дочь погибшей. Установлено, что днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка отчитывала дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила свою мать.
– Вместе с матерью подозреваемая не проживала. Ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов: была судима по статье 174 УК (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении) и статье 206 УК (грабеж), – проинформировала корреспондента sb.by официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Гродненской области Инна Позняк.
К настоящему времени подозреваемая допрошена. С ее участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Следственный комитет
Опубликовано:
1043
Следователи выясняют обстоятельства убийства пенсионерки в Лиде
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter