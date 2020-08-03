В Добрушском районе убита молодая женщина, подозревается ее сожитель

Утром 1 августа жительница агрогородка Корма пришла навестить дочь, однако дом оказался запертым. Заглянув в открытое окно, женщина увидела на полу пятна крови, незамедлительно позвонила в милицию.

- На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, обнаружившая тело 29-летней женщины со следами насильственной смерти, - сообщили в СК Беларуси.

По подозрению в убийстве задержан 38-летний сожитель. Он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что в ночь с 31 июля на 1 августа, будучи пьяным, во время ссоры с сожительницей нанес ей множественные удары по телу, от которых она скончалась. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.