«Славянский базар» нужен миру – Филип Жмахер

По словам артиста, на фестиваль в Витебске он приехал в 10 раз за всю 30-летнюю историю форума. И безумно рад вновь оказаться здесь:Не первый раз участие в витебском фестивале принимает заслуженный работник культуры России, композитор Виталий Осошник. «Детский конкурс "Славянского базара» становится своеобразным культурным кодом для всей детской эстрады, которая находится в диапазоне от России вплоть до всех европейских стран. Более сильного детского конкурса в Европе я не знаю. Даже находящиеся на слуху телевизионные конкурсы – это больше телевизионные шоу. Мы же говорим о вокальном конкурсе», - подчеркнул российский композитор.На правах представителя принимающей стороны заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева высказала слова огромной признательности и благодарности всем коллегам по судейской команде из других стран за смелость, поддержку фестиваля и любовь к Беларуси. «Спасибо, что в это сложное время вы приехали к нам, нашли возможность так серьезно и творчески подойти к конкурсу и проведению отборочных туров в своих странах», - сказала артистка.Площадкой детского музыкального конкурса традиционно является концертный зал «Витебск». Представитель Беларуси, 13-летний Константин Мазуркевич, в первый конкурсный день выступал пятым. Сегодня выйдет на сцену десятым. Мастерство юных конкурсантов во главе с сербским певцом Филипом Жмахером оценивают российский композитор Виталий Осошник, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица из Болгарии Эмилия Валенти, оперная звезда из Северной Македонии Нико Горгиевски, популярная украинская певица и телеведущая Оксана Пекун и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Итоги голосования членов жюри станут известны в воскресенье во время гала-концерта и церемонии награждения победителей.