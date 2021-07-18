Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Славянский базар» нужен миру – Филип Жмахер

«Славянский базар» нужен миру – Филип Жмахер

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» нужен миру. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции членов жюри детского музыкального конкурса председатель жюри, заслуженный артист Сербии, певец Филип Жмахер.


По словам артиста, на фестиваль в Витебске он приехал в 10 раз за всю 30-летнюю  историю форума. И безумно рад вновь оказаться здесь:

- Прежде всего хочу передать Витебску и Беларуси большой привет от сербского народа, от Белграда, от меня. «Славянский базар» для меня всегда радостный праздник. Я очень рад, что он состоялся в 30-й раз, не смотря на тяжелую обстановку в миру сейчас. Это праздник славянства, который должен держаться еще минимум тысячу лет. Он показывает нашу силу, культуру. Он нужен нам и всему миру.

Не первый раз участие в витебском фестивале принимает заслуженный работник культуры России, композитор Виталий Осошник. «Детский конкурс "Славянского базара» становится своеобразным культурным кодом для всей детской эстрады, которая находится в диапазоне от России вплоть до всех европейских стран. Более сильного детского конкурса в Европе я не знаю. Даже находящиеся на слуху телевизионные конкурсы – это больше телевизионные шоу. Мы же говорим о вокальном конкурсе», - подчеркнул российский композитор.


На правах представителя принимающей стороны заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева высказала слова огромной признательности и благодарности всем коллегам по судейской команде из других стран за смелость, поддержку фестиваля и любовь к Беларуси. «Спасибо, что в это сложное время вы приехали к нам, нашли возможность так серьезно и творчески подойти к конкурсу и проведению отборочных туров в своих странах», - сказала артистка.

Площадкой детского музыкального конкурса традиционно является концертный зал «Витебск». Представитель Беларуси, 13-летний Константин Мазуркевич, в первый конкурсный день выступал пятым. Сегодня выйдет на сцену десятым.  Мастерство юных конкурсантов во главе с сербским певцом Филипом Жмахером оценивают российский композитор Виталий Осошник, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, певица из Болгарии Эмилия Валенти, оперная звезда из Северной Македонии Нико Горгиевски, популярная украинская певица и телеведущая Оксана Пекун и народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Итоги голосования членов жюри станут известны в воскресенье во время гала-концерта и церемонии награждения победителей.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
Европейцы после наводнения расчищают завалы, в Бельгии объявлен траур
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 79 районах Беларуси
В Жлобине спасатели вытащили из водоема тонущего мужчину
В Гомельской области спасатели дважды за сутки выезжали на пожары в магазинах
В Брестской области жатва набрала обороты - намолочено более ста тысяч тонн зерна
Генеральный директор подвел итоги сезона озвучил ближайшие планы Большого театра Беларуси
Довгало: "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества
Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений
Первые случаи COVID-19 среди спортсменов выявлены на Олимпиаде в Токио
Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка-спринт
мнение
Вадим ГИГИН
Правовые уроки августа
«Музыка ветра» в Витебске - камчатский ансамбль «ЕЙГУНЫЧВЫН» - стрим
«Славянский базар» нужен миру – Филип Жмахер
Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор
На юбилейном «Славянском базаре» подобрался сильнейший состав участников детского конкурса – Филип Жмахер
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177
В Борисовском районе после лобового столкновения легковушек погиб ребенок
Более 80% выявленных за полгода случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет
В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям
Смотрите летнее аэровидео: город Пружаны сняли с высоты птичьего полета
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Знаковая встреча
В России в 4-й раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за COVID-19 за неделю
Жительница Гродно хотела оплатить услуги картой мужа и стала жертвой фишинга
Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание
Лобовое столкновение в Осиповичах: один человек погиб, четверо - в больнице
Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск
Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156
Дожди и до +29°С ожидается 19 июля в Беларуси
Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске
ЦТ в третий резервный день планируют сдавать 244 абитуриента
мнение
Николай ЩЕКИН
Общая дорога в будущее
Города будущего и трамваи из прошлого – спор об искусстве на крыше витебской «пирамиды»
Лукашенко: металлургия была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей
Шоу-балет Todes представил зажигательную программу "#Продолжение" на "Славянском базаре"
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля
В Калифорнии при стрельбе погибли два человека
Гороскоп на 19 июля
Футболисты "Гомеля" и "Руха" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси
На «Славянском базаре» завершился первый день конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021»: лидируют представители Сербии и Казахстана
Приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру получил Леос Каракс
Фотофакт. 1-й день Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2021"
Состояние пострадавших на озере в Стайках тяжелое - Минздрав
Футболисты "Зенита" в шестой раз выиграли российский Суперкубок
Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в Эстонии
Авторы