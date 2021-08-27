Сивак: рассматриваются варианты стимулирования собственников заканчивать строительство в нормативные сроки

Об этом заявил заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак, принимая участие в заседании Барановичского районного исполнительного комитета, где среди прочих рассматривался вопрос реализации земельного законодательства и соблюдение его требований при изъятии и предоставлении земельных участков.

Анатолий Сивак обратил особое внимание на эффективность использования изъятых земельных участков и участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов. В частности тех, где имеется незавершенное строительство.

– Сейчас в Правительстве рассматриваются различные варианты, которые бы стимулировали собственников заканчивать строительство в отведенные сроки, – отметил вице-премьер. – В том числе есть предложение отойти от понятия «сверхнормативное строительство», а ввести определенный налог на землю, где идет строительство, который будет взыматься до того времени, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Определенный законодательством период этот налог может начисляться с понижающим коэффициентом, а затем постепенно увеличиваться. И такое правило может применяться как к физическим, так и юридическим лицам. Это существенно упростит администрирование налогов, а собственники будут заинтересованы либо быстрее закончить строительство, либо продать свой объект тому, кто его завершит.

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