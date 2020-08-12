Ситуация с распылением газа в ЦУМе: что произошло?

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что в минском ЦУМе кто-то распылил газ. Некоторые из них утверждали, что это сделали бойцы ОМОНа. Наши корреспонденты выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

Около входа в здание стоит кашляющий мужчина: "Там газ, на втором этаже кто-то распылил". После садится в авто и уезжает. В сам магазин доступ не ограничен. Внутри люди покашливают. Действительно, на подходе ко второму этажу что-то ощущается.

Представитель службы безопасности подтвердил, что распылили газ: "Этого человека уже задержали, мы открыли окна, но еще не все выветрилось".

Генеральный директор ЦУМа Алексей Сокол рассказал, что ему известно:

– Неустановленная личность преследовала семью, которая приехала из другого города с двумя маленькими детьми за покупками. Готовились к школьному сезону. Неизвестный преследовал их, цеплялся. Глава семьи сделал ему замечание, попросил не тревожить. На это неизвестный мужчина достал баллончик и распылил его с близкого расстояния прямо в покупателя.

После этого окружающие почувствовали удушение и запах перца.



– Пострадавшему начали оказывать помощь, а персонал предпринял меры, чтобы помещение проветрилось. Выключили кондиционеры, чтобы не было перемешивания воздуха. Это произошло в 13:30, но и спустя час, вы видите, некоторые из покупателей продолжают кашлять. Виновник происшествия побежал по лестничным маршам и по пути продолжал распылять газ. Затем перебежал на другой лестничный марш и продолжил делать это там. Мы вызвали милицию. Сейчас идет процесс по установке личности того, кто это совершил. У нас здесь везде установлены камеры видеонаблюдения. Он точно попал на их запись. Думаю, вскоре его установят.

Генеральный директор также отметил:

– Хорошо, что наш персонал работает в масках. И у покупателей при себе они оказались. Это спасло ситуацию. Сейчас предприятие функционирует в обычном режиме. Пострадавших нет. Исключение –тот молодой человек, который защищал свою семью. Мы вызвали для него скорую медицинскую помощь, сейчас он находится в Боровлянах.

"Там газ распылили, не ходите", – по-прежнему предупреждают некоторые посетители людей, только что зашедших в магазин.

Один из покупателей уверен: это был газовый баллон, который используется как средство индивидуальной защиты.

"Я зашел на второй этаж и чуть на колени не упал", – делится мужчина своим впечатлением о происшествии.