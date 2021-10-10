Шпаковский о поступке журналиста Можейко: в его действиях прослеживается четкая последовательность, указывающая на наличие умысла

- рассуждает политолог.Александр Шпаковский также рассказал, что, будучи уполномоченным по защите журналистов в БСЖ, ему довелось общаться с некоторыми коллегами из «Комсомольской правды». В разговоре с ним журналисты отметили, что случай с Можейко нельзя назвать недоразумением.- подчеркнул гость программы.