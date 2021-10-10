Шпаковский о поступке журналиста Можейко: в его действиях прослеживается четкая последовательность, указывающая на наличие умысла

Такое мнение политолог Александр Шпаковский выразил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур".
- Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, не дожидаясь предварительных результатов расследования, не дожидаясь даже похорон, пытается самостоятельно разбираться в этой истории и явно подыгрывает одной из сторон. Лично я, как юрист, сразу же написал, что усматриваю в этих действиях квалификацию в соответствии с пособничеством в терроризме. Следствие пока вменяет ему другие статьи – это разжигание расовой ненависти и розни. Конечно, только правоохранители знают полную картину, - рассуждает политолог.
Александр Шпаковский также рассказал, что, будучи уполномоченным по защите журналистов в БСЖ, ему довелось общаться с некоторыми коллегами из «Комсомольской правды». В разговоре с ним журналисты отметили, что случай с Можейко нельзя назвать недоразумением.
- Как только поступила информация о том, что убийцей оказался Зельцер, Геннадий Можейко инициативно нашел его одноклассницу. В редакционном коллективном чате он спросил санкцию на интервью с ней, не получив ее, снова поступил инициативно: взял интервью, выбрал провокационный заголовок, фактически оправдывая в нем преступника, не внес в текст никаких своих журналистских замечаний относительно осуждения этого поступка и разместил эту публикацию на сайте. В его действиях прослеживается четкая последовательность, указывающая на наличие умысла. Это очень важный для следствия момент, - подчеркнул гость программы.