Школьник перелезал через ограждение стадиона и проткнул руку: на помощь пришли спасатели

На место выехал автомобиль быстрого реагирования пожарной аварийно-спасательной части № 29. Прибывшие на место спасатели установили, что мальчик 2008 года рождения возвращался домой и решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы. В итоге он проткнул правую руку металлической арматурой ограждения и повис.Было принято решение обрезать прут ниже травмированного участка кожи. При помощи ручных ножниц спасатели перерезали металлический прут и освободили правую руку пострадавшего школьника.Мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом "травматический шок, колотая рана мягких тканей правой руки".Фото: МЧС