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  2. Школьник перелезал через ограждение стадиона и проткнул руку: на помощь пришли спасатели

Школьник перелезал через ограждение стадиона и проткнул руку: на помощь пришли спасатели

Вечером 14 сентября работникам МЧС поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, что в Минске на стадионе (ул. Корженевского, 29) подростку требуется помощь. Об этом информирует Минское городское управление МЧС.


На место выехал автомобиль быстрого реагирования пожарной аварийно-спасательной части № 29. Прибывшие на место спасатели установили, что мальчик 2008 года рождения возвращался домой и решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы. В итоге он проткнул правую руку металлической арматурой ограждения и повис.

Было принято решение обрезать прут ниже травмированного участка кожи. При помощи ручных ножниц спасатели перерезали металлический прут и освободили правую руку пострадавшего школьника. 

Мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом "травматический шок, колотая рана мягких тканей правой руки".

Фото: МЧС
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