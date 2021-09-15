Школьник перелезал через ограждение стадиона и проткнул руку: на помощь пришли спасатели

Вечером 14 сентября работникам МЧС поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, что в Минске на стадионе (ул. Корженевского, 29) подростку требуется помощь. Об этом информирует Минское городское управление МЧС.
На место выехал автомобиль быстрого реагирования пожарной аварийно-спасательной части № 29. Прибывшие на место спасатели установили, что мальчик 2008 года рождения возвращался домой и решил перелезть через металлическое ограждение стадиона школы. В итоге он проткнул правую руку металлической арматурой ограждения и повис.
Было принято решение обрезать прут ниже травмированного участка кожи. При помощи ручных ножниц спасатели перерезали металлический прут и освободили правую руку пострадавшего школьника.
Мальчик был госпитализирован с предварительным диагнозом "травматический шок, колотая рана мягких тканей правой руки".
Фото: МЧС