Щёкин о закрытии генконсульства РБ в Нью-Йорке: риторика у американцев одна, а действия совершенно противоположные – ложь и лицемерие

– считает сотрудник Академии наук.Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября текущего года по требованию американской стороны. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Беларуси в США.