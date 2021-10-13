Щёкин о закрытии генконсульства РБ в Нью-Йорке: риторика у американцев одна, а действия совершенно противоположные – ложь и лицемерие

Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щёкин в эфире ОНТ.
– Закрытие консульства свидетельствует о системном кризисе в международных отношениях. Мы увидели двойные стандарты. Наша страна стала свидетелем того, что риторика у американцев одна, а действия совершенно противоположные – ложь и лицемерие. Сложно эту ситуацию охарактеризовать какими-то позитивными словами. Беларусь всегда была нацелена на конструктивный диалог, поэтому закрытие консульства – это пощечина коллективного Запада себе. Они проявили слабость, и не думаю, что нам необходимо зеркально отвечать, мы должны быть выше этого. Придет время, и они снова откроют это консульство, – считает сотрудник Академии наук.
Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября текущего года по требованию американской стороны. Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Беларуси в США.