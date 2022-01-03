Щёкин: наш Президент – это реальный руководитель, а политики коллективного Запада – бутафорские

Николай Щёкин. Архивное фото

Говоря о демографических показателях нашей страны, эксперт отметил:поинтересовался у спикера, не считает ли он, что это раздражает наших оппонентов, потому как они видят свой упадок на контрасте с ситуацией в Беларуси.– подчеркнул журналист.– сказал Николай Щёкин.Он добавил:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.