Щёкин: наш Президент – это реальный руководитель, а политики коллективного Запада – бутафорские

Николай Щёкин. Архивное фото
Говоря о демографических показателях нашей страны, эксперт отметил:
– По большому счету, оттока населения у нас нет. А таких демографических провалов, как в Литве, Латвии, Польше, Украине, в Беларуси нет и близко. За эти 25–27 лет мы выдержали ту планку [по рождаемости, численности населения], после достижения и поддержки которой можно говорить о том, что мы и как нация состоялись, и как народность сохранили себя.
Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у спикера, не считает ли он, что это раздражает наших оппонентов, потому как они видят свой упадок на контрасте с ситуацией в Беларуси. «Мы видим, что Евросоюз внедряет в свои страны какие-то такие ценности, которые традиционную радость рождения детей, материнство нивелируют напрочь», – подчеркнул журналист.
– Дело в том, что, когда Глава государства приезжает куда бы то ни было – в больницу или, например, какой-то вуз, – мы видим реального руководителя. А вот у того же коллективного Запада все политики какие-то бутафорские, стеклянные. Они и приехать-то не могут нормально в какое-то учреждение и поговорить с людьми. Вспомните поездку Александра Лукашенко на границу [к беженцам в ТЛЦ «Брузги»]. Его приняли как родного, можно говорить, отца... – сказал Николай Щёкин.
Он добавил:
– У нас Президент реальный управленец, знающий, как что в государстве делается, как принимаются и реализовываются решения. Там же [на Западе] так называемые бутафорские руководители очень мелкие. Во-первых, они обслуживают только финансовые круги. Во-вторых, они думают только о себе. Ну и в-третьих, там все пропитано коррупцией. Посмотрите, что сейчас делается с медициной в Украине, это страшно! Мы же пошли другим путем, сохранили все социальные гарантии, стандарты, к которым привыкли в Советском Союзе. За это Главе государства надо сказать большое спасибо.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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