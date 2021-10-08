Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Филиппин

Колебания земной поверхности магнитудой 5,2 зафиксировали 8 октября у филиппинского острова Лусон, сообщает ТАСС.
Согласно данным Института вулканологии и сейсмологии республики, эпицентр подземных толчков располагался в провинции Батангас в 19 км к северо-западу от муниципалитета Калатаган, где проживают 58,7 тыс. граждан. Очаг находился на глубине 131 км. Уточняется, что это был афтершок землетрясения магнитудой 6,6, которое произошло 24 июля в данном районе.
Специалисты исключили вероятность возникновения повторных подземных толчков. Однако спустя некоторое время в 16 км и 5 км от муниципалитета Калатаган зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 2,1 и 1,7 соответственно. В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
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