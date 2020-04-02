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  2. Семашко: белорусские и российские НПЗ должны иметь одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра»

Семашко: белорусские и российские НПЗ должны иметь одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете» рассказал, на каких условиях наша страна будет покупать российскую нефть в 2020 году.

Дипломат согласился, что в отношениях двух стран периодически возникают некоторые споры по нефти и газу, однако они всегда благополучно решаются, в том числе и в этом году.

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— Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. Поэтому ожидаем, что в оставшуюся часть года нам удастся быстро нарастить объемы поставок и выйти по 2020 году на цифры, близкие к изначально планировавшимся, — сообщил посол.

При этом он добавил, что исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть, поставляемую в Беларусь, решает проблему только 2020-го, да и то при условии, что цены на черное золото не вырастут выше 40—45 долларов за баррель.

— В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от «налогового маневра», — подчеркнул Семашко.

Кроме того, он отметил, что Беларусь продолжит получать большую часть нефти из России, так как немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация белорусских НПЗ на переработку нефти сорта Urals.

— Но вместе с тем руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача нарастить объемы собственной добычи нефти с проверенными временем зарубежными партнерами и искать альтернативные источники поставки нефти, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации, — заключил дипломат.

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