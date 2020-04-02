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  2. Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

Экспортные цены на российскую нефть марки Urals в конце марта опускались до отрицательных значений, передает Argus Media.

По информации агентства, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы оказались выше средней стоимости Urals 30 и 31 марта.

В связи с этим поставщики опасаются, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Ранее сообщалось, что цены на Urals в Северо-Западной Европе упали до 13 долларов за баррель, что является минимальным значением за 21 год. По данным Министерства финансов России, средняя цена на эту нефть за первые три месяца 2020-го установилась на уровне 48,18 доллара за баррель, в то время как в январе — марте 2019-го она составляла 63,17 доллара за баррель.

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