Селиверстов: реальный рост зарплат в 2022 году будет

Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире программы «Контуры» на ОНТ.
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- С бюджетом этого года все будет хорошо. Опасений по этому поводу быть не должно. Изначально, когда мы формировали бюджет нашей страны на текущий год, мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии все наши коллеги, которые приобретают наши товары и услуги, сколько мы сможем заработать для страны в целом. У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6-ти - то есть более 3% ВВП. Планировалось покрыть его из остатков бюджета, то есть из той подушки, которую мы скопили не потратив в предыдущие годы, - подчеркнул Юрий Селиверстов.
Глава Минфина отметил, что по итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть менее 1% ВВП:
- Возможно в этом году мы не сможем полностью выйти из дефицита, плюс – определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев по платежам или невыполнения государством своих обязательств не будет. На следующий год мы планируем сгруппировать доходы, отказаться от расходов, которые могут подождать, чтобы быть в балансе. Рост зарплаты в любом случае будет. Он будет выше, чем инфляция. Мы понимаем, что надо формировать соответствующие резервы, так как мир еще не вышел из пандемии, расслабляться рано.